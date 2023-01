De buurtkamer: inloophuis of zorgaanbieder?

amersfoort - De buurthuiskamers van het Leger des Heils bestaan al jaren. Nu zijn ze bekend onder de naam 'Warme Kamers' om zo ook een toevluchtsoord te zijn voor mensen die de verwarming thuis liever uit laten in verband met de hoge kosten. Voor veel buurtbewoners is het de plek voor een bak koffie en om bij te praten met wijkgenoten. Voor anderen is het een vast onderdeel van hun dag of week. Die vastigheid geeft houvast in een leven dat soms heel onrustig is.