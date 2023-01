Rekenkamer kritisch op Utrechts beleid: aandeel huurwoningen in middenhuur stijgt niet

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) reageert in het rapport op de bevindingen van de onderzoekers. Bouwen is volgens het college een kwestie van de lange adem. "De doorlooptijd is gemiddeld acht jaar", staat in het rapport te lezen. "Op dit moment begint ons beleid uit 2014 en in mindere mate uit 2017 haar eerste vruchten af te werpen. Het is dus wellicht te vroeg om nu al definitieve uitspraken te doen over de effectiviteit van ons beleid."