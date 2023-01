Dit is waarom werkgevers stakend personeel eigenlijk moeten omarmen, volgens experts

Het klinkt misschien gek, maar werkgevers zouden hun stakende personeel eigenlijk moeten omarmen. "Als er een tijd is dat mensen gaan kijken of het gras ergens anders groener is, dan is het nu", legt Jeroen Schuil van het UWV uit. 'The Great Resignation', het uit Amerika overgewaaide fenomeen dat veel werknemers na de coronapandemie van baan wisselen, is volgens het UWV ook in Nederland te zien – al is het hier nog niet zo grootschalig als in de VS.