Wat doen we als een snelheidsduivel een politieagent blijkt te zijn?

Onderzoek naar ongevallen voorrangsvoertuigen

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (voorheen het Instituut Fysieke veiligheid) doet jaarlijks een statistisch onderzoek naar ongevallen met voorrangsvoertuigen, zoals politiewagens.

Opvallende zaken in de diverse onderzoeken zijn dat het overschrijden van de snelheid in de brancherichtlijn – zoals de agent in deze casus doet – blijkt samen te hangen met het optreden van meer ernstige ongevallen. In 2022 schrijft het instituut: “Bij ongevallen waarbij de mate van overschrijding van de snelheidslimiet op zijn hoogst 20 kilometer per uur was, zijn relatief weinig gewonden gevallen (25 procent). De ernstiger ongevallen vonden plaats als er ten minste 20 kilometer per uur harder gereden werd dan was voorgeschreven in de brancherichtlijn. Bij 7 van de 9 ongevallen (78 procent) waarbij de snelheidsoverschrijding meer dan 20 kilometer per uur bedroeg, was een gewonde betrokken.” Bij een grotere overschrijding van de brancherichtlijn vallen dus drie keer vaker gewonden.

Kruisingen vergroten de kans dat een politieauto voor ernstig letsel zorgt. Het instituut stelt in diverse jaren vast dat vooral ongevallen op kruispunten een ernstig verloop kenden, met name als het voorrangsvoertuig door rood licht reed. “Het overschrijden van de snelheidsgrens genoemd in de brancherichtlijn en de mate van overschrijding blijken daarbij van grote invloed", staat te lezen in het rapport van 2018. "De meeste ongevallen vonden plaats binnen de bebouwde kom," schrijven de onderzoekers. "Twee derde van de ongevallen vond plaats op een kruispunt. Dit is aanzienlijk meer dan in het reguliere verkeer."

Een opmerkelijk feit is hoe groot het risico is dat politieagenten nemen in hun auto, de onderzoekers schrijven in 2018 dat de kans op een ongeval met een voorrangsvoertuig, afgezet per miljoen gereden uren, 3000 procent (drieduizend procent) hoger is dan in het reguliere verkeer als personenvoertuig.