Vuelta was een succes: 3 ton winst en bijna een miljoen bezoekers

In augustus heerste vier dagen lang wielerkoorts in Nederland tijdens La Vuelta Holanda. De Ronde van Spanje begon met een ploegenpresentatie op het Vredenburg, gevolgd door een ploegentijdrit door Utrecht en een etappe die van start ging in Den Bosch en grotendeels door onze provincie voerde. De finish was op Utrecht Science Park. De laatste etappe in Nederland begon en eindigde in Breda.