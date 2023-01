Gemeenteraad wil historisch stadhuis Vianen niet verkopen, wethouder maakt zich zorgen over portemonnee

Maar wil de wethouder het historische pand nu wel of niet verkopen? Daar is hij nog niet over uit. In het herbestemmingsonderzoek wil hij die optie het liefst wél onderzoeken, niet in de laatste plaats omdat de mogelijke miljoenenopbrengst al waren begroot voor de verbouwing van het gemeentehuis in Leerdam. "Het schiet een gat in de begroting" en "we kunnen iedere euro maar één keer uitgeven", zegt Van Maanen over wat er gebeurt als de gemeente het stadhuis zelf houdt.