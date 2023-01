Boekhandel in opmars, vooral Engels is populair: 'Of het nou Nederlands is of niet, who cares?'

Aukes van Boekhandel Den Boer merkt dezelfde trend in haar winkel. Maar een veranderend assortiment, dat is volgens haar van alle tijden. "Toen ik begon hadden we een enorme kast over tuinieren, daar is nu nog maximaal een kwart van over. Nu zijn we allemaal aan het koken, dus verkoop ik veel kookboeken. Hetzelfde geldt voor Engelse boeken." Ze maakt zich dan ook geen zorgen over de toename van het aantal Engelstalige boeken, die het Nederlandse boek zouden verdringen. "Ik ben blij dat ik boeken verkoop. Of dat nu in het Nederlands of Engels is, who cares?"