Ruime meerderheid Utrechtse raad wil slavernijmonument naast heuvel Griftpark

De plek is tot stand gekomen na een uitgebreid traject, waarbij een ‘kunstcommissie’ een belangrijke stem had. In die commissie zitten nabestaanden van tot slaaf gemaakte mensen. Hun voorkeur was om het monument bovenop de heuvel te plaatsen. Dat bleek praktisch slecht mogelijk en ook esthetisch hadden met name omwonenden bezwaren. De plek naast de heuvel was dus al een compromis.