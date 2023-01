Invoering Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Het was de bedoeling dat de wet afgelopen jaarwisseling zou ingaan, maar dat werd geblokkeerd door de Eerste Kamer. Het computersysteem dat voor de wet nodig is, was namelijk lange tijd nog niet veilig of stabiel genoeg. Het Adviescollege ICT-Toetsing concludeerde destijds dat er nog "forse beperkingen" zaten in het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).