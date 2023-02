Pokken, theelepels en een vogelnestje: fotograaf diept familiegeschiedenis uit in beeld

Het oudste portret dat Cara kon vinden is gemaakt in 1540. "Ik noem hem mijn stamvader, hij is geboren in 1515. Hij had in de tekst achter zijn schilderij gezegd dat hij de zegen gaf aan zijn nakomelingschap. Dat vind ik mooi, dat het ook een soort beginpunt is." Het eindpunt is een babyfoto van Cara zelf. Daar heeft ze een vogelnestje omheen gemaakt. "Dit is waar mijn familie zich voortzet. Het vogelnestje is bij ons in de straat uit de boom gevallen. Ik refereer ermee ook aan het oudste Nederlandse liefdesgedicht, uit 1075. Dat gaat erover dat alle vogels eieren leggen en zich daarmee voortplanten. Dat is voor mij heel symbolisch."