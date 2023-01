Lux (8) kan de bal meer dan 5000 keer hooghouden, een mogelijk wereldrecord

Terwijl de 8-jarige prof in spe met zijn voeten tegen de bal tikt, vertelt hij waarom hij dit zo graag doet. "Ik vind de bal hooghouden leuk, omdat ik dan goed controle heb over de bal." Wel moet Lux dat met mate doen, want zo'n lange tijd gecontroleerd vaardigheden uitvoeren is blessuregevoelig. "Ik kreeg heel erg last van mijn nek en dat deed heel erg pijn. Ik moet dan de hele tijd naar beneden kijken."