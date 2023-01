En ‘ineens’ was Vijfheerenlanden 92 miljoen kwijt – dit is wat de raad daarvan heeft geleerd

Het blijft bij veel raadsleden een ‘pijnpuntje’. Vertel je iemand dat je in de raad van Vijfheerenlanden zit, zegt diegene algauw: ‘O ja, jullie waren van die miljoenenclaim.' PvdA-raadslid Kemal Koyuncu vertelt dat hij het laatst nog in Utrecht meemaakte. Hoe lang het ook geleden is, het nieuws over die 92 miljoen staat bij de meesten in het geheugen gegrift. “Hoe vervelend ook, dit is iets waar we van moeten leren”, aldus Koyuncu.