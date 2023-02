Utrechtse Antje Monteiro in een spetterende show over opvliegers en stemmingswisselingen

De drie dames dansen, springen, hoelahoepen en zingen de sterren van de hemel. Met liedjes als Walking on sunshine en I will survive zit de stemming er al snel goed in. De dames zijn rond de 50 maar spatten van energie. Maar met de ongemakken van de overgang. En ze zijn natuurlijk niet de enige. Antje: "Er zijn 1,5 miljoen vrouwen in de overgang." Hilke: "Het is nog een taboe, bij vrouwen die het niet herkennen of er niet over durven te praten, zich ervoor schamen. En dat hoeft helemaal niet." Antje: "Gedeelde smart is halve smart. We staan als onszelf op het podium en vertellen onze eigen verhalen. Dus als wij daar open en eerlijk over praten, hopen wij dat mensen in de zaal er ook over gaan praten."