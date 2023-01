CDA richt meldpunt op na bekendmaking vertrek Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein

In november werd bekendgemaakt dat het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein in de huidige vorm gaat verdwijnen. In 2035 zal er aan de Koekoekslaan geen kliniek met verpleegafdelingen, Intensive Care en spoedeisende hulp meer zijn. Deze maatregel is volgens het ziekenhuis nodig om de kwaliteit van zorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen.