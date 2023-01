Heb je als dertiger nog tijd voor de gemeenteraad? '125 avonden per jaar weg'

Job van Meijeren zag in zijn dorp Zegveld onder meer woningbouwprojecten verrijzen en kreeg voldoende steun om de brandweerkazerne te renoveren. "Waar ik ook heel trots op ben is de stabiliteit en rust in de Woerdense politiek. Het CDA is al vijf jaar de grootste partij en een stabiele factor in de coalitie. Daar heb ik ook mijn aandeel in gehad. Het is minder zichtbaar: maar als er geen gedoe is, dan is er meer tijd voor inhoud."