Winkeldief in Utrechtse supermarkt betrapt met eerder gestolen laptop

Agenten kwamen op een melding van diefstal in de supermarkt af en zagen dat de man ook een gloednieuwe Apple Macbook bij zich had. "Toen wij de laptop openden, zagen wij echter een Nederlandse voor- en achternaam in beeld verschijnen, terwijl de verdachte niet uit Nederland komt en de Nederlandse taal ook niet machtig is", meldt de politie. De verdachte bleek bovendien het wachtwoord van de Macbook niet te weten.