'Maffiabaas stuurde miljoenen euro's naar oudste zoon Ridouan T.'

Van die geldritten was 5 miljoen euro bestemd voor de 22-jarige zoon van Ridouan T., zo stelt justitie in Italië in een bijna duizend pagina's tellend strafdossier dat in handen is van RTL Nieuws en FTM . Uit onderschepte berichten tussen Taghi junior en Imperiale blijkt volgens justitie dat 2,5 miljoen euro daadwerkelijk bij T's zoon is aangekomen. De reden van de betaling wordt niet helemaal duidelijk. Het zou gaan om een 'persoonlijke kwestie'.