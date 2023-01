Boete of niet: golfcentrum Noorderpark in De Bilt vandaag geopend

Van der Lee vertelt gelaten over het bezoek. Dat is omdat de komst van de controlerende ambtenaren geen verrassing was. De afgelopen week is er veel contact geweest tussen de exploitant en de gemeente De Bilt over de opening. Van de gemeente mag de golfbaan nog niet open. "Omdat tijdens een inspectie op 26 januari j.l. is gebleken dat er aan de voorwaarden nog niet is voldaan", laat de gemeente De Bilt schriftelijk weten. "De ingebruikname van het golfpark is in strijd met de exploitatievergunning en het bestemmingsplan. Dat is niet toegestaan en dan kan het golfcentrum ook niet open."