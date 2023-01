Brandweer haalt vrouw uit Merwedekanaal Vianen

Vianen - Duikers van de brandweer hebben vanochtend een vrouw uit het water van het Merwedekanaal in Vianen gehaald. Hoe ze daar terecht kwam is onbekend, maar toen de hulpdiensten ter plekke kwamen werd ze nog boven water gehouden door een man met een touw of een hondenriem. De brandweer had haar daarna snel op het droge.