Baarn herdenkt Holocaust: 'Dood is pas voltooid als je naam niet meer wordt gezegd'

Later leerde Jacqueline dat dit het standaard antwoord was van veel Joodse mensen die de oorlog overleefden maar niet konden praten over de gruwelen die ze hadden meegemaakt. Vandaag wordt hun verdriet herdacht en klinken de namen van hen die het niet overleefden. "Wat heel belangrijk is in het Jodendom is je realiseren dat de dood eigenlijk alleen maar voltooid is als je naam niet meer gezegd wordt. Daarom noemen we de namen", zegt Tamar Walma - de Vries die zowel Westerbork als Bergen-Belsen als klein kind overleefde. Uit haar mond klinken vanmiddag de namen en leeftijden van de mensen die nooit terugkwamen.