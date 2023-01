Nog steeds druk op A12 rond Utrecht, onderzoek naar ongeluk na de middag afgerond

Inmiddels is het ongeluk in de richting van Arnhem afgehandeld en zijn alle rijstroken weer open. In de richting van Den Haag gaat het nog tot ongeveer 12.00 uur duren voor alle rijstroken weer worden vrijgegeven. Op de A12 richting Den Haag staat nog zo'n 12 kilometer file. De politie doet nog onderzoek, dat is rond 13.00 uur naar verwachting afgerond. Ook is er vertraging op de A27 bij Lunetten, de A28 bij knooppunt Rijnsweerd en de A2 bij knooppunt Oudenrijn.