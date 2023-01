Partijen dienen definitieve kandidatenlijsten voor verkiezingen in: 'Het is echt het uur U'

Op de verschillende kandidatenlijsten staan niet alleen maar nieuwelingen. Er zijn ook politici die inmiddels al flink wat jaren meedraaien. André van Schie van de VVD is er daar één van. Het huidige Statenlid was ook 4 jaar geleden al lijsttrekker voor zijn partij en was daarvoor 8 jaar lang gemeenteraadslid in Utrecht. Flink wat ervaring dus, maar ook hij vindt een dag als vandaag nog altijd spannend. "Het is echt het uur U. Het moet vandaag worden ingeleverd. Dus als we dat pak papier kwijtraken, hebben we een groot probleem."