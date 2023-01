Nieuwegein in hoger beroep in Aldi-zaak: gemeente zit klem

Supermarktoorlog in de rechtbank

Rondom de tijdelijke Aldi in Nieuwegein spelen in de rechtbank twee zaken tegelijkertijd. De eerste zaak is aangespannen door concurrerende supermarkten. Zij voelden zich gepasseerd, omdat Nieuwegein haar grond verhuurde aan Aldi om er een 'noodsuper' neer te zetten. Ze kregen gelijk van de rechter: de gemeente had de Aldi niet zomaar mogen voortrekken.

De gemeente moest er – op straffe van dwangsommen – voor zorgen dat er geen uitvoering meer gegeven zou worden aan het huurcontract. Oftewel: als de supermarkt nog open zou gaan, moest Nieuwegein daarvoor boetes betalen aan de andere supermarkten. De rechter achtte de gemeente namelijk verantwoordelijk voor het ontstane gedoe.

De tweede zaak volgde: nadat de gemeente tevergeefs met hekken had geprobeerd om de Aldi dicht te houden, sleepte de gemeente Aldi voor de rechter. De supermarkten stonden in déze zaak aan de kant van de gemeente en hun advocaten zaten dus ook weer in de rechtbank. De rechter besloot echter dat Aldi niets verkeerd deed en gewoon open mocht blijven.