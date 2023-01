Teruglopende animo investeerders bij nieuwbouw

"In het voorjaar van 2022 verwachtten we nog dat er met de bouw van 1300 woningen gestart kon worden in 2022, in het najaar hebben we die verwachting teruggebracht naar 1000", laat een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk weten, die de meest recente cijfers nog niet kan geven. In Utrecht worden ook minder nieuwbouwwoningen verkocht. "Dit heeft te maken met de dalende prijzen, die vaak in nieuwbouw nog niet zijn verwerkt, en gebrek aan vertrouwen bij kopers."