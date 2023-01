Invallen in Utrecht en Limburg vanwege plofkraken in Duitsland

Provincie Utrecht - De politie heeft vandaag op meerdere plaatsen in Utrecht en Limburg invallen gedaan in panden, die mogelijk verband houden met plofkraken in Beieren en Baden-Württemberg. De Duitse politie vroeg de Nederlandse politie om verdachten aan te houden en panden te doorzoeken. In Roermond vond de politie explosieven in een autobedrijf.