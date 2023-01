Een vijfde van de boerenbedrijven werkt zonder stikstofvergunning, vermoedt de provincie Utrecht

In totaal zijn er meer dan 2000 boerenbedrijven in de provincie Utrecht. Hoeveel en welke bedrijven precies geen vergunning hebben, is nog niet zeggen. De provincie Utrecht hoopt dat binnen een half jaar te weten. "We werken er hard aan om alles goed in beeld te krijgen", zegt een woordvoerder. "Binnen de provincie wordt voor alle bij ons bekende agrarische bedrijven de vergunningstatus momenteel geïnventariseerd. Dit kost tijd omdat het eerder bij andere overheden was gelegd. Het streven is om dit in helft van dit jaar af te ronden."