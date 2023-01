Weggeefwinkel Zeist wil in gesprek met stenengooier: 'Kom een bak koffie of een biertje doen, dan komen we er wel uit'

"We staan voor een duurzame samenleving, waarin iedereen gerespecteerd wordt", vermeldt de Weggeefwinkel online. De dader krijgt dan ook een uitnodiging om een 'bakkie' te komen doen, koffie of een biertje. Jantje: "Dan praten we erover en komen we er wel uit. Dat past bij het karakter van onze winkel. Wij zijn het kloppend hart van de wijk, werken veel samen met sociale teams, het Centrum Jeugd en Gezin en met wijkagenten. We zeggen altijd: joh, als problemen hebt, kom bij de Weggeefwinkel. We helpen je met spullen of andere zaken. Ik maakt me zorgen over mensen die met dit soort agressie rondlopen. Veiligheid en gezelligheid zijn een groot thema voor ons, maar ook het oplossen van problemen."