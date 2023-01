Overval op casino in Amersfoort, recherche zoekt camerabeelden en getuigen

Amersfoort - In Amersfoort is Jack's Casino aan de Kamp overvallen. Iets na middernacht liep een man in donkere kleding het gokpaleis binnen. Hij bedreigde een medewerker achter de balie en eiste geld. De man kreeg een bedrag en ging ervandoor. Het is onduidelijk in welke richting hij is gevlucht. Ook is niet bekend hoeveel geld de overvaller heeft buitgemaakt.