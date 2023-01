Van vuilnisophalers tot buschauffeurs, deze stakingen staan je allemaal te wachten

Nieuwegeinse boa's leggen het werk volledig neer tot zaterdagmiddag. Zo wordt er niet gereageerd op meldingen over vuil of parkeeroverlast. En in Vijfheerenlanden gaan de boa's tot zaterdagmiddag geen bonnen schrijven. Dit is volgens Ruud Kuin, van de Nederlandse Boa Bond, geen oproep om alle regels te breken. "Als iemand zijn auto gaat parkeren voor een ambulance-uitgang dan zullen wij echt optreden. Dat is gewoon gevaarlijk."