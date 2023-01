Boot te lang voor nieuwe regels? Deze scouts zaagden er gewoon een stuk af

Nu ligt de Nieuw Hoorn al bijna vier weken in de museumwerf in Vreeswijk, bij Nieuwegein. Dick van Dam is hier de werfbaas. “Nee, het is geen dagelijkse kost om zo’n groot schip in te korten. Maar we krijgen wel vaker aanvragen. In deze maanden kunnen we dat goed doen, dan is het minder druk met andere boten en is het makkelijker om te lassen en te slijpen en zo. We zijn al een heel eind, maar er moet nog wel wat worden gelast en geschilderd."