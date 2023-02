Tweeling Tyrone en Marcel (21) worstelt zich naar wereldtop: 'Het leert ons moed'

Het is deze discipline en volharding die de broers tot de top van de Nederlandse worstelwereld laat behoren. In 2021 heeft Marcel als eerste Nederlander in 43 jaar de gouden medaille gewonnen bij de junioren op het WK. Tyrone ging naar huis met zilver. Ook werd Marcel Europees kampioen bij de senioren en derde van de wereld in de gewichtsklasse tot 87 kilo. Tyrone werd tweede op het WK bij de junioren en haalde brons op het EK bij de senioren in de klasse tot 97 kilo. "Ik denk dat we het worstelen weer op de kaart kunnen zetten in Nederland", zegt Marcel.