Jonge tieners via online-spel verleid om seksfilmpjes te maken, volwassen man deed zich voor als meisje

De moeder ontdekte ruim twee jaar geleden seksueel getinte filmpjes op de mobiele telefoon van haar dochter, die toen 11 jaar oud was. Het meisje poseerde onder meer in het zwembad, onder de douche en in de carport, terwijl zij zichzelf betastte. Via het online-spel MovieStarPlanet was ze in contact gekomen met ene Lieke, die had beloofd dat zij van haar een VIP-account zou krijgen als ze beelden van zichzelf zou sturen.