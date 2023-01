Herontwikkeling Tivoli-pand aan Utrechtse Oudegracht een stap dichterbij: voorbereiding van oplevering gestart

Tijdens de verbouwing wordt de oude Kloosterzaal in ere hersteld. Het huidige podium behoudt zijn functie, maar zal zich richten op een klein publiek waar Utrechtse organisaties zoals de HKU, De Coöperatie en Le Guess Who kunnen programmeren. "Het podium wordt de opstap voor jong Utrechts talent en vult daarmee een gat in het culturele aanbod in de stad", aldus de ontwikkelaar. In de voormalige popzaal komt verder een restaurant en de verschillende verdiepingen in het gebouw worden gevuld met 46 kamers en studio's voor tijdelijke bewoning.