Margreet zoekt de warmte: 'Vrijwilliger zijn doe je voor een ander én voor jezelf'

Ook Gabriëlle is vaak als vrijwilliger bij Bij Bosshardt aan de Noorderwierweg - de buurtkamer in het Soesterkwartier - te vinden. Het is haar afleiding in een tijd van rouw. Ze kookt op dinsdag voor een grote groep mensen en is één van de begeleidsters van de 'rouw en verliesgroep'. Dat is ze niet zomaar. "Vijf jaar geleden overleed mijn zoon Richard van 43 heel plotseling", begint ze haar verhaal. "Dat is zo'n groot verdriet, dat is met niets te vergelijken. Ik ben mijn partner verloren en mijn ouders stierven jong, dus ik weet wat het is om te rouwen, maar dit is anders. Ik ben vaak bij zijn graf. Daar vind ik rust en het is 'zijn' plekkie."