Met pijn in het hart leggen deze vuilnisophalers het werk neer: ‘Het is niet te doen zo’

Utrecht - Dag in dag uit zijn ze op pad om de stad en de grachten schoon te houden. Maar deze week niet. Honderden medewerkers die werken bij de stadsreiniging van de gemeente Utrecht leggen deze week het werk neer. Ze willen meer loon, want door de inflatie komen ze steeds moeilijker rond. "De verwarming thuis is lager dan de inflatie", zegt vuilnisman Stijn Kerkhoven. Hij is een van de mensen die vandaag - met pijn in het hart - staakt.