'Buuf' van jarige prinses Beatrix mag geen bloemen afgeven zonder ID: 'Helaas, die kunnen we niet aannemen'

Uiteindelijk is de bos bloemen alsnog in ontvangst genomen, maar het is de vraag of de prinses wel thuis was. De vlag hing niet uit en dat is normaal wel zo als ze er is. Maar thuis of niet; bij Kasteel Drakensteyn was het een komen en gaan van Oranjegezinden. Onder anderen Ineke Verkaaik-Hogervorst van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten kwam bloemen brengen. Beatrix is beschermvrouwe van deze stichting. Een Baarnse bloemist bracht 85 witte rozen namens de gemeente Baarn. Bij restaurant De Lage Vuursche werden vlag en wimpel uitgehangen vanwege de verjaardag van Beatrix.