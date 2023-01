Grondvervuiling rond voormalig drugslab Overberg veel ernstiger dan verwacht: ‘Het zit tot 7 meter diep’

De kosten van de sanering zijn eerder begroot op ruim 1 miljoen euro, maar gaan nu waarschijnlijk nog veel hoger uitvallen. Burgemeester Naafs zei hier destijds over: “We gaan die kosten natuurlijk verhalen op de eigenaar. Tot nu toe is dat niet gelukt, dus hebben we de woning en andere panden in beslag genomen. Ik begrijp dat er nog meer schuldeisers in de rij staan, dus ook hiervoor hebben we als gemeente een lange adem nodig.”