OM: Woudenbergse verdachte van vrouwenmishandeling onderzoeken op stoornis of 4 jaar de cel in

Op zondag 11 september rende zij uiteindelijk in grote paniek het huis van de man uit. Met een theedoek depte ze ondertussen haar ogen, die volgens de officier van justitie letterlijk dichtgeslagen waren. De vrouw rende bij de eerste de beste buur de tuin in en smeekte de bewoner van dat huis om hulp. "Call the police, he's going to kill me", zou zij angstig hebben geroepen.