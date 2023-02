Verwarde vluchteling moet cel in voor brandstichting bij woning naast Utrechtse Jacobikerk

"I am going to burn you all in here, I am going tot kill you!" Met die beangstigende woorden bedreigde de getraumatiseerde man afgelopen zomer de bewoners van een huis in de smalle steeg naast de Jacobikerk. Hij gooide met bloempotten de ruiten van de woning in en stak het houten kozijn in brand, terwijl de angstige bewoners zich uit de voeten maakten via de binnenplaats naar de naastgelegen sportschool.