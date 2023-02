Hulppakket voor treinreizigers met licht verstandelijke beperking

Het TreinTrainPakket is niet alleen ontwikkeld voor, maar ook mede door mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarvan zijn er ruim een miljoen in Nederland. "Het is een belangrijke en mooie stap om deze groep mensen op weg te helpen, zodat zij vol goede moed een treinreis kunnen maken. De trein is voor iedereen!" benadrukt NS-topman Wouter Koolmees.