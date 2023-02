Angst voor afvaltoeristen uit Utrecht, Houten zet boa's in: 'Het was het proberen waard'

Veel gemeenten zijn daar bang voor. Afvaltoerisme in een notendop: even met je vuilnis langs bij een buurgemeente waar niet gestaakt wordt of het dumpen van je zooi in de natuur. In Houten komt het verschijnsel langzaam op gang. "We hebben gisteren al wat mensen weg moeten sturen, een stuk of vijf", geeft Hugo Uytewaal, milieustraatbeheerder in Houten aan.