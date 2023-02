Vechtscheiding over hond Yankee voor de rechter: 'Straks blijft één van u met een kater zitten'

Volgens de man klopt daar niets van. Hij is naar eigen zeggen de enige eigenaar van Yankee. Hij zou het dier hebben gekocht, omdat hij een nieuwe waakhond nodig had voor een van zijn bedrijven. Voor die taak had hij haar speciaal geselecteerd, zei hij in de rechtbank. Hij had haar zelf betaald en de chip van het dier stond op zijn naam. De witte herder was volgens hem een bedrijfshond. Alle kosten voor voer, inentingen en dure operaties had hij in de boekhouding van zijn bedrijf verwerkt. Volgens de advocaat van zijn ex is dat laatste enkel een fiscale truc om BTW af te kunnen trekken. Zijn cliënte zou gewoon hebben meebetaald aan de voeding en medische kosten van hun hond.