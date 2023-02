Volledige sanering drugslab Overberg te ingewikkeld en te duur: kosten opgelopen tot 2,1 miljoen euro

In overleg met de provincie, het waterschap en specialisten is nu besloten om tot 4 meter diepte de grond te saneren. Ook in de breedte blijkt de vervuiling zich via het grondwater verder verspreid te hebben. “De vlek is groter dan we dachten. Daarbij gaat het zeker over een verdubbeling van de hoeveelheid grond die we moeten afvoeren.”