Na tien jaar, tien albums en grote shows verlaat rockband DeWolff Utrechtse werfkelder

Toch besluit de band Utrecht nu weer te verlaten en terug te gaan naar Limburg. "De kelder hier was best vochtig en oud. Dat is niet altijd ideaal voor wat we doen", aldus Pablo van de Poel. Hij is als eerste bandlid al verhuisd en gaat een nieuwe muziekstudio in zijn tuin bouwen. "De inspiratie die je nodig hebt om kunst te maken kun je opzoeken, het maakt niet uit waar je woont", aldus Pablo. Luka: "Ja, die vind je in andere muziek, in films, en in boeken. Wat dat betreft is er nog zoveel. En ook Limburg kan weer inspiratie voor nieuwe nummers geven."