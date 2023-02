Fietsers zorgen voor overlast in Amerongen: ‘Ze kleden zich om in hun blote reet en pissen van zich af'

Amerongen - Bewoners in Amerongen maken zich zorgen over parkeeroverlast in het weekend. Het dorp, dat veel aantrekkingskracht op wandelaars en fietsers heeft, staat in weekenden met mooi weer vol met geparkeerde auto’s. Vooral rond fietscafé de Proloog is het volgens bewoners erg druk. Niet alleen geparkeerde auto's zijn omwonenden een doorn in het oog: "Het is heel apart om ineens naakte mensen in je straat te zien staan."