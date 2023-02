70 jaar Watersnoodramp: Meteorologen in De Bilt waarschuwden met telex en telegrammen voor de storm

Vanuit De Bilt werd gewaarschuwd met telegrammen en telex, een voorloper van de faxmachine. "Maar het is zaterdag, het is weekend en er is niet zoveel met die waarschuwingen gedaan die nacht", zegt Geurts. De frustratie groeit in de weerkamer want ze zien het gevaar maar niemand slaat acht op het alarm. "Ze wisten dat de toestand van de dijken niet goed was want het was vlak na de oorlog. Ze waren beschadigd en niet op orde. Maar dan is de vraag of de dijken het houden. En dat is helemaal misgegaan."