Kritiek op plan van Utrecht om wachtlijst voor huishoudelijke hulp terug te dringen: 'Kijk wél naar inkomen'

Een belangrijke reden voor de wachtlijsten is de krappe arbeidsmarkt. Er zijn simpelweg niet genoeg mensen die als huishoudelijke hulp willen werken. Volgens vacaturesite Indeed is het gemiddelde salaris van een huishoudelijke hulp €12,60 per uur. De Wmo Cliëntenraad Utrecht wil dat het loon zo snel mogelijk omhoog gaat. Maar de gemeente is niet van plan om het salaris te verhogen. Het loon verhogen naar 14 euro per uur zou de gemeente minimaal 575.000 euro per jaar kosten. “Ik moet het gewoon zeggen zoals het is: ik heb die ruimte niet”, zegt Voortman.