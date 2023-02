Grote brand verwoest loods van aannemersbedrijf in Werkhoven

Een woordvoerder laat weten dat de loods, waar het aannemersbedrijf in gevestigd is, als verloren kan worden beschouwd. "Het dak ligt er al af, het is heel instabiel. De prioriteit ligt nu bij het voorkomen dat de brand overslaat op een leegstaande paardenbox en woonhuis naast de loods." De mensen die in de woning aanwezig waren hebben het huis verlaten. In de loods was niemand aanwezig.