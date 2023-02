Utrecht komt met voorstel voor alternatief verbreding A27: 'Zo hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd'

“Wat voor mensen wat minder tastbaar is, is wat voor mobiliteitssysteem we willen. Want dat heeft ook effect op binnen de stad, waar de ruimte voor nog meer auto's gewoon beperkt is", legt Van Hooijdonk uit. Ten slotte spelen ook nieuwe woningbouwprojecten een belangrijke rol. "We hebben ook gewoon een aantal ontwikkelingen gepland, precies op die plek waar ook het Tracébesluit over gaat. Bijvoorbeeld de A12-zone en Lunetten-Koningsweg. Dat zijn allemaal gebieden waar we woningen willen bouwen, misschien een buslijn of tramlijn willen aanleggen. Eigenlijk vinden wij dat je dat veel beter met elkaar in verband moet brengen dan bij het Tracébesluit gebeurt."