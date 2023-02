Toeslagenchaos verbaast Amersfoortse gedupeerde niet: 'Het malle managementmonster moet gestopt worden'

Het afhandelen van de affaire is voor de gedupeerden uitgelopen op een nieuw debacle. Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) in Utrecht is verstrikt geraakt in de procedures, bracht Nieuwsuur gisteren naar buiten. En er is meer: het verloop van personeel is enorm, er heerst een angstcultuur en werknemers zijn enorm bang om fouten te maken. Het resultaat is dat nauwelijks maatwerk wordt geboden aan gedupeerden. Er wordt maanden gedaan over het nemen van kleine besluiten in dossiers.